Kim Kardashian çocuğuna Ermeni adı arıyor

Ermeni Ulusal İstatistik Hizmetleri’ne göre, Ermenistan’da erkek bebeklere en çok verilen isimler Davit, Narek, Gor, Hayk, Alex, Erik, Arman, Samvel, Tigran ve Aram. Kardashian’ın bu isimlerden birini seçip seçmeyeceği bilinmiyor.