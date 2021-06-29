Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne
KUZEY KORE lideri Kim Jong-un'un son görüntüleri sağlık sorunları olduğuna dair endişe yarattı. Çok kilo veren Kim'in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü.
Koronavirüs salgınıyla beraber iyice gözlerden uzakta kalan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kamuoyu önüne çıktığı anlarda verdiği görüntüler tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda partisinin toplantısından fotoğrafları paylaşılan 37 yaşındaki Kim’in kilo verdiği görülmüş, el bileklerine odaklanarak saatinin kayışını daha sık bağladığına dikkat çekilmişti. Yeni görüntüsü ise daha da korkutucu.
Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un’un yeni görüntülerini yayınladı. Bir konsere katılan Kim’in fiziki durumu endişe yarattı.
Aşırı derecede kilo veren Kim’in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü. Ülke medyasından izlenimleri aktaran The Times gazetesi, Kim’in bu durumunu görenlerin büyük üzüntü duyduğunu ve gözyaşlarına boğulduğunu yazdı.
Kim, daha ince bir durumla ortaya çıkmadan önce 20 gün boyunca halka görünmemişti.