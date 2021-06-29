Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Koronavirüs salgınıyla beraber iyice gözlerden uzakta kalan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kamuoyu önüne çıktığı anlarda verdiği görüntüler tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda partisinin toplantısından fotoğrafları paylaşılan 37 yaşındaki Kim’in kilo verdiği görülmüş, el bileklerine odaklanarak saatinin kayışını daha sık bağladığına dikkat çekilmişti. Yeni görüntüsü ise daha da korkutucu.