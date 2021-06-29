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Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

KUZEY KORE lideri Kim Jong-un'un son görüntüleri sağlık sorunları olduğuna dair endişe yarattı. Çok kilo veren Kim'in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü.

Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Koronavirüs salgınıyla beraber iyice gözlerden uzakta kalan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kamuoyu önüne çıktığı anlarda verdiği görüntüler tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda partisinin toplantısından fotoğrafları paylaşılan 37 yaşındaki Kim’in kilo verdiği görülmüş, el bileklerine odaklanarak saatinin kayışını daha sık bağladığına dikkat çekilmişti. Yeni görüntüsü ise daha da korkutucu.

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Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un’un yeni görüntülerini yayınladı. Bir konsere katılan Kim’in fiziki durumu endişe yarattı.

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Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Aşırı derecede kilo veren Kim’in eski görüntüsünden eser kalmadığı görüldü. Ülke medyasından izlenimleri aktaran The Times gazetesi, Kim’in bu durumunu görenlerin büyük üzüntü duyduğunu ve gözyaşlarına boğulduğunu yazdı.

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Kim Joung-un'a ne olmuş öyle! Görüntüsü korkuttu hastalığı ne

Kim, daha ince bir durumla ortaya çıkmadan önce 20 gün boyunca halka görünmemişti.

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