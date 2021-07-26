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Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı
Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

ADANA'da öğretmenliği bırakan Kasım Mesutoğlu, kurduğu çiftlikle siparişlere yetişemiyor.

Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

Adana’nın ilk etlik tavşan çiftliğini kuran Tavsun Tavşan Çiftliği sahibi Kasım Mesutoğlu, 10 adet Yeni Zelanda tavşanıyla başladığı üretimi 1737 anaç tavşana çıkararak gerçekleştiriyor.

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Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

Mesutoğlu, sıcakların tavşanları olumsuz etkilememesi için de 4 klima ve 5 pervane ile tesisi iklimlendiriyor.

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Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

Mesutoğlu, şu an aylık yaklaşık 2 ton tavşan üretip kilosunu 45 TL'den turistik bölgelere gönderiyor. 

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Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi

Mesutoğlu, tavşan etini özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.

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