Kilosunu 45 TL'ye satıyor! Adana'da öğretmenliği bırakıp bu işe başladı: 9 ülke sıraya girdi
ADANA'da öğretmenliği bırakan Kasım Mesutoğlu, kurduğu çiftlikle siparişlere yetişemiyor.
Adana’nın ilk etlik tavşan çiftliğini kuran Tavsun Tavşan Çiftliği sahibi Kasım Mesutoğlu, 10 adet Yeni Zelanda tavşanıyla başladığı üretimi 1737 anaç tavşana çıkararak gerçekleştiriyor.
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Mesutoğlu, sıcakların tavşanları olumsuz etkilememesi için de 4 klima ve 5 pervane ile tesisi iklimlendiriyor.
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Mesutoğlu, şu an aylık yaklaşık 2 ton tavşan üretip kilosunu 45 TL'den turistik bölgelere gönderiyor.
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Mesutoğlu, tavşan etini özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.
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