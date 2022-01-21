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Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

İhlas Haber Ajansı
Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

HATAY’da Osmanlılar zamanında önemli bir kültür bitkisi olan crocus sativus yetiştiriliyor.

Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

İlk olarak Safranbolu’da yetiştirilmeye başlayan ve Türkiye’nin ikinci üretim merkezi haline gelen Hatay’da üretilen safran (crocus sativus) hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

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Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

Doğada bulunmayan ve sadece kültürel olarak yetiştiriciliği yapılan safran hayvan gübresi ile beslenirken organik yetiştirme özelliğine bir sahip bitki. 

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Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

Etken maddesi safranal, crocin ve crocetin olan safranın, safranal oranı olarak Hatay safranı oldukça yüksek bir orana sahip. 

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Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde safran üretimi yapan Münevver Ezelsoy safranın ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmasının yanı sıra çiçeğinin de reçel olarak yapıldığını söyledi.

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