Kilosu 90 bin TL'ye satılıyor! Japonya ABD Çin'den Hatay'a sipariş yağıyor: Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarlada kalıyor

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HATAY’da Osmanlılar zamanında önemli bir kültür bitkisi olan crocus sativus yetiştiriliyor.
İlk olarak Safranbolu’da yetiştirilmeye başlayan ve Türkiye’nin ikinci üretim merkezi haline gelen Hatay’da üretilen safran (crocus sativus) hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılıyor.
Doğada bulunmayan ve sadece kültürel olarak yetiştiriciliği yapılan safran hayvan gübresi ile beslenirken organik yetiştirme özelliğine bir sahip bitki.
Etken maddesi safranal, crocin ve crocetin olan safranın, safranal oranı olarak Hatay safranı oldukça yüksek bir orana sahip.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde safran üretimi yapan Münevver Ezelsoy safranın ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmasının yanı sıra çiçeğinin de reçel olarak yapıldığını söyledi.