Kilosu 8 bin lira! Arı sütünde taleplere yetişemiyorlar

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor

Arı sütünün kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satışı var. Bal gibi değil, pazar arama sıkıntısı yok. Tam tersi insanlar size ulaşabiliyor, ihtiyaç çok. Arı sütü genelde kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Türkiye’de de bu talep karşılanamıyor. Üretimi biraz zor ama satışında sıkıntımız yok. Talep çok” dedi.