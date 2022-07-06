Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı
Buluşları ve araştırmaları ile günümüze bile ışık tutan döneminin en önemli bilim insanı olan İbni Sina yıllar önce faydasını söylediği meyvenin kabuğu günümüzde bile konuşuluyor. İşte damarlardaki kan akışı trafiğini dahi düzenlemesiyle öne çıkan meyvenin kabuğunun müthiş faydaları.
İslamiyetin Altın Çağ döneminin en önemli alim ve bilim insanlarından olan İbni Sina'nın yılar önce kullandığı yöntemler günümüzde dahi kullanılmaya devam ediyor.
Günümüzde faydalarından yararlanılan İbn-i Sina yöntemlerinden biri de kavun kabuğuyla ilgili tarifler.
Yıllarca aynı hatayı yaptık!
Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.
Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.