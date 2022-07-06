BIST 2.383
DOLAR 17,25
EURO 17,59
ALTIN 977,01

Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Buluşları ve araştırmaları ile günümüze bile ışık tutan döneminin en önemli bilim insanı olan İbni Sina yıllar önce faydasını söylediği meyvenin kabuğu günümüzde bile konuşuluyor. İşte damarlardaki kan akışı trafiğini dahi düzenlemesiyle öne çıkan meyvenin kabuğunun müthiş faydaları.

Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

İslamiyetin Altın Çağ döneminin en önemli alim ve bilim insanlarından olan İbni Sina'nın yılar önce kullandığı yöntemler günümüzde dahi kullanılmaya devam ediyor.

110
Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Günümüzde faydalarından yararlanılan İbn-i Sina yöntemlerinden biri de kavun kabuğuyla ilgili tarifler.

210
Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Yıllarca aynı hatayı yaptık!
Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

310
Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

410