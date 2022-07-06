Kilo vermek isteyenler buraya! İbni Sina o meyvenin sırrını yıllar önce açıklamıştı

Yıllarca aynı hatayı yaptık!

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.