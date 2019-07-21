Kilo vermek isterken hayatını kaybetti!
Kuzey Karolina'da çocukluğunda yaşadığı istismar sonrası yemek bağımlısı olan Kelly Mason, Ağır Yaşamlar'ın en hüzünlü hikayelerinden biriyle akıllara kazındı. Acı sonla biten Kelly Mason'un hikayesi yürekleri dağladı
Ağır Yaşamlar'ın en hüzünlü hikayelerinden biriyle akıllara kazındı. Acı sonla biten Kelly Mason'un hikayesi yürekleri dağladı. Katıldığı programla hayatını yeniden şekillendireceğine inanan Kelly Manson, 155 kilo vermeyi başarsa da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
17 ayda 155 kilo verdi
Yıllardır hareketsiz halde yaşayan Kelly, yerinden bile kalkmakta zorlanıyordu.Öyle ki 328 kiloyla programa dahil olan kadının yataktan çıkması için itfaiye ekiplerinden yardım alması gerekiyordu.
Ailesinin ısrarı ile rehabilitasyon ve diyeti kabul eden Kelly, ameliyatının yapılmasından sonra 17 ayda toplam 155 kilo verdi.
Ancak Kelly'nin hikayesi hiç de iyi bitmedi. Kilo vermek için sınırlarını zorlayan Kelly, program devam ederken hayatını kaybetti.