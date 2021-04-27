Kilo almak istiyorum ne yapmalıyım? Kilo aldıran program örneği!

Kilo almak istiyorum diyenler için kilo aldırıcı program önerisinin detayları haberimizde. İdeal kilosunun altında olanlar kilo almak için kalorili ve sağlıksız yiyeceklere mahkum değilsiniz. Sağlıklı tercihler yaparak da kilo alabilir ve ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Kabul edelim kilo almak da kilo vermek kadar zorlu bir süreç. Sabırlı ve istikrarlı olmak şart. Kilo almak için beslenme programı oluşturmanın birinci kuralı besinlerinizin mutlaka proteinden zengin olması gerekir. Karbonhidratta zengin bir beslenmeyle kilo alımı sağlıksız sonuçlar yaratabilir. İşte kilo almak isteyenler için derlediğiniz öneriler...