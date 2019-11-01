Killa Hakan tarzı cevabı olay oldu Ümit Erdim'i kilo eleştirileri çıldırttı!
Ümit Erdim, tüp mide ameliyatı olarak 69 kiloya düşmüştü. Oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda rapçi Killa Hakan tarzıyla eleştirilere yanıt verdi
Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Yıllar önce 142 kilograma ulaşarak hafızalara kazınan sanatçı şimdi 69 kilograma kadar düştü.
"Hastalıklı mısın?" Daha önce, "Kilo vermem organik. Ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yatmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 73 kilo vererek 69 kiloya düştü.
Erdim'in kilo vermesinin ardından takipçileri, "Hastalıklı mısın?", "Ölü gibisin" ve "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yaptı.
Erdim'den Killa Hakan tarzıyla yanıt Ümit Erdim, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Killa Hakan tarzıyla konuşan Erdim, şu ifadeleri kullandı: