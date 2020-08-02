Kilit kavşak Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu
Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
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Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.
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Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
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