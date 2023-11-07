Kılıçdaroğlu kahraman olabilirdi...

Kılıçdaroğlu; son seçimi kaybettiği gece istifa edip olağanüstü kurultay sürecini başlatmış olsaydı ya da genel kurulda 18 oy farkını doğru okuyup, ikinci tur seçimlere girmeyip çekilseydi kurultay salonundan kahraman olarak ayrılabilirdi. Hırsına kurban etti bu son şansını da. Seçimin kaybedeni olmakla kalmadı saygınlığını da sarstı.

Süleyman Demirel’in danışmanlarından rahmetli Hayrettin Gökdemir Abimin sıklıkla ifade ettiği; “Beyefendi siyasetin ilacı başarıdır” derdi. Bu ilacı Kılıçdaroğlu tam 13 seçim boyunca aradı fakat bulamadı. Oysa ki ilaç çok yakınında eczacı Özgür Özel’deymiş.

Kılıçdaroğlu önce cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, ardından CHP genel başkanlığını.

Her kaybedişin kendince haklı bir gerekçesi vardı.

Gerçekten kaybettiğini hiç düşünmedi. Neler kazandırdığını öne çıkararak kaybettiğinin önemsiz olduğuna inandı, inandırdı. O nedenle gerçeklerle yüzleşemedi.

Özeleştirisini yapamadığı için kaybeden oldu.

Seçmeninde delegenin de içini soğutacak bir özeleştiri yapma kudretine sahip olabilseydi sonuç değişebilirdi.

Etrafında bulunan kurmayları ve danışmanları gerçekle yüzleşmesini sağlamak yerine sessiz kalmayı tercih ettiler. Ta ki aradaki 286 oy farkını görünceye kadar.

Sol siyaset sahnesinde;

Ecevit’i elinden tutup genel sekreter yapan İsmet İnönü’ydü. İnönü’yü deviren Ecevit oldu.

Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu’nun elinden tuttu. Siyasette yol gösterdi, önünü açtı. Baykal’ı deviren Kılıçdaroğlu oldu.

Özgür Özel’in elinden tutan Kılıçdaroğlu’ydu. Kendi yerine grup başkanı yaptı. Kılıçdaroğlu’nu siyaset sahnesinden silen Özgür Özel oldu.

Özgür Özel’e gelince…

Verilen oyların kendisine verilmediğinin bilincinde olmalı.

İmamoğlu’na niyetle verilen oyların bir diyeti mutlaka olacaktır.

Kılıçdaroğlu’ndan çok daha iyi olduğu için tercih edilmediğini bilmeli.

Kendi başarısı değil, rakibinin başarısızlığı Özgür Özel’e kazandıran oldu.

İkinci turda ki 286 oy farkını şahsının başarısı olarak algılamamalı, bu oylar güçlüden yana kullanılan oylardır.

Özgür Özel’e delege bir kredi verdi. Bakalım bu krediyi ne şekilde kullanacak.

Nasıl bir Genel Başkan olacak. Lider demiyorum çünkü liderlik başka bir sekme.

Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi sürekli mercek altında olacak. Zoom toplantısında verdiği görüntü adaylık sürecinde rahatsız edici olarak yorumlanmıştı.

Şimdilerde İmamoğlu ile arasında nasıl bir ilişki olacak? Emanetçi olarak yol almak itaat gerektirir.

Vakti zamanında Erdoğan-Gül emanetçi ilişkisi yarı yolda kalmışken İmamoğlu-Özel ilişkisi ne kadar yürür hep birlikte göreceğiz.

Ekrem İmamoğlu, CHP’de kurultay sürecinde değişim yaşanmazsa yerel seçimlere olumsuz etki edeceği tezini savunuyordu. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun da önü açılmış oldu. Tüm tümsekler ortadan kalktı.

Özgür Özel’in ilk sınavı yerel seçimler olacak. CHP’deki değişim yerel seçimlere olumlu etki ederse, İstanbul ve Ankara tekrardan alınırsa Özgür Özel ilk sınavında başarı elde etmiş olacak.

Bu durumda Özgür Özel:

Yerel seçimlerde; İYİ Parti ile ittifaka girebilir mi?

İYİ Parti, ittifak yapmayacaklarını her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklasa da İstanbul ve bazı büyük illerde CHP ve İYİ Parti ittifakı söz konusu olabilir mi? Çünkü seçimi kazanmak için başka umutları yok.

Kandil, Özgür Özel için olumlu mesajlar vermişti. O nedenle HEDEP, Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi için ittifaka yeşil ışık yakabilir.

HEDEP’in olduğu masada Meral Akşener olur mu?

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, ittifak konusunda Akşener’i ikna edenler olabilir mi? İttifak yerel seçimlerin kaderini belirleyecek.