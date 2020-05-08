Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır oldukça pratik ve lezzetli!

Kendine has lezzetiyle sofraların gözdeleri arasında yerini alan bir tatlı Kıbrıs tatlısı. Yapılışı çok kolay,keyifle tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Şerbetli alt keki, sütlü muhallebili bu tada bayılacaksınız. Peki, kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? Sizde yapılışı oldukça basit olan bu lezzeti evde pratik bir şekilde deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...İşte kıbrıs tatlısı tarifi...