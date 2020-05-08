Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır oldukça pratik ve lezzetli!
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hamurunda un yerine galeta unu ya da irmik kullanılan, ceviz ve rendelenmiş Hindistan cevizi ile bütünleşen bu şahane lezzete hayran kalacaksınız.
Kendine has lezzetiyle sofraların gözdeleri arasında yerini alan bir tatlı Kıbrıs tatlısı. Yapılışı çok kolay,keyifle tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Şerbetli alt keki, sütlü muhallebili bu tada bayılacaksınız. Peki, kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? Sizde yapılışı oldukça basit olan bu lezzeti evde pratik bir şekilde deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...İşte kıbrıs tatlısı tarifi...
Malzemeler
3 adet yumurta
yarım su bardağı şeker
yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
bir paket kabartma tozu
Kreması için
1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Şerbeti için
2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın.