Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 senesinde karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak isimli kişiyle bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. 2000 yılında doğan ve şu an 19 yaşında genç bir kız olan Birgül ilk kez 2015 yılında ilginç bir haberle gündeme geldi.