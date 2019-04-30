Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık facebook'tan tanışıp ilişkiye girdiği gerekçesiyle karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak'la bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda evleniyor.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 senesinde karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak isimli kişiyle bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. 2000 yılında doğan ve şu an 19 yaşında genç bir kız olan Birgül ilk kez 2015 yılında ilginç bir haberle gündeme geldi.

110
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor - Sayfa 2

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli genç ile 14 yaşında cinsel ilişkiye girmişti. Yaşanan bu olayı duyan aile çılgına dönerek kolluk kuvvetlerine başvurmuş olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu.

210
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor - Sayfa 3

2018'de nişan yüzükleri takıldı

Hatta o dönem Birgül Küçükbalçık, reşit olmadığı için devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.

310
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor - Sayfa 4

Kibariye’nin evinde yaşayacak

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık bu akşam Ataköy’de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girecek. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

410