Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık cinsel ilişkiye girdiği gençle evleniyor
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık facebook'tan tanışıp ilişkiye girdiği gerekçesiyle karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak'la bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda evleniyor.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 senesinde karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak isimli kişiyle bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. 2000 yılında doğan ve şu an 19 yaşında genç bir kız olan Birgül ilk kez 2015 yılında ilginç bir haberle gündeme geldi.
Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli genç ile 14 yaşında cinsel ilişkiye girmişti. Yaşanan bu olayı duyan aile çılgına dönerek kolluk kuvvetlerine başvurmuş olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu.
2018'de nişan yüzükleri takıldı
Hatta o dönem Birgül Küçükbalçık, reşit olmadığı için devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.
Kibariye’nin evinde yaşayacak
Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık bu akşam Ataköy’de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girecek. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.