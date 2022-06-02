Keşke bana da bulaşsa diyeceksiniz! Korkulan parazitin çekici gösterdiği açıklandı
Dünya nüfusunun üçte birinde bulunduğu tahmin edilen Teksoplazma gondii paraziti akıl hastalığı, körlük, nörolojik bozukluklar gibi bir çok sağlık problemine yol açıyor. Kedilerden bulaştığı açıklanan bu parazit aynı zamanda bireylerin daha çekici görünmesini sağlıyor.
Finlandiya'da ki Turku Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre Dünya nüfusunun en az üçte birine bulaştığı tahmin edilen T. gondii isimli parazit akıl sağlığı bozukluğuna yol açıyor. Fakat parazit bulunan bireylerin enfekte olmayan bireylere göre daha çekici göründüğü de bilim adamları tarafından açıklandı.
Toksoplazma gondii (T. gondii) adlı parazitin bulaştığı kişilerin, enfekte olmayan bireylere göre daha çekici göründüğü ortaya kondu. Finlandiya'daki Turku Üniversitesi'nden Javier Borráz-León'un yönettiği araştırma ekibi, enfekte erkek ve kadınların daha sağlıklı olarak göründüğünü de tespit etti.
Dünya nüfusunun en az üçte birinin, T. gondii isimli tek hücreli parazitin neden olduğu toksoplazmoz enfeksiyonuna yakalandığı düşünülüyor. İnsanlar evcil kedilerinin kumunu temizlediklerinde veya sadece az pişmiş etle yeterince yıkanmamış sebzeleri tüketerek bu paraziti kapabiliyor. Ayrıca cinsel ilişki yoluyla da parazit yayılabiliyor.
Parazit şizofreni ve psikotik ataklar gibi nörolojik bozukluklarla ilişkili. Enfeksiyonunu etkilerini ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor. 2011'de yayımlanan bir çalışmada dişi farelerin, çiftleşmede T. gondii taşıyan erkek fareleri tercih ettiği görülmüştü.