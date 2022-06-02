Keşke bana da bulaşsa diyeceksiniz! Korkulan parazitin çekici gösterdiği açıklandı

Finlandiya'da ki Turku Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre Dünya nüfusunun en az üçte birine bulaştığı tahmin edilen T. gondii isimli parazit akıl sağlığı bozukluğuna yol açıyor. Fakat parazit bulunan bireylerin enfekte olmayan bireylere göre daha çekici göründüğü de bilim adamları tarafından açıklandı.