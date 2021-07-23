Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü
ANTALYA'da yaklaşık iki yıl sonra kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı.
Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu.
Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara özellikle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
10 gün içerisinde 5 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde 500 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın uzun süre kapalı olmasının ardından bayram tatili boyunca hizmet verdiklerini belirtti.