Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu.