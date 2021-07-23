BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,08
ALTIN 497,30

Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

İhlas Haber Ajansı
Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

ANTALYA'da yaklaşık iki yıl sonra kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı.

Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu. 

120
Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

 Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara özellikle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

220
Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

 10 gün içerisinde 5 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde 500 kişi ziyaret etti.  Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

320
Keşiflerde bulundu Antalya'da görenler telefona sarıldı! Dünyada üçüncü Türkiye’nin en büyüğü

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın uzun süre kapalı olmasının ardından bayram tatili boyunca hizmet verdiklerini belirtti. 

420