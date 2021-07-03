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Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik ve Gönül Dağı dizisinin Zahide'si Ecem Özkaya'nın kaldıkları otelin fiyatları dudak uçuklattı.

Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

32 yaşındaki Burcu Biricik , rol aldığı dizinin sezon finalinin yapmasının ardından eşi Emre Yetkin ile birlikte Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'deki koylarda doğa tatili yapmıştı. Son olarak Marmaris Bozburun'a giden çiftin yolları ayrıldı

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Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile Bodrum'da buluştu. 

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Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

 Kız kıza tatil yapan Biricik ve arkadaşları Türkbükü'ndeki bir otelde görüntülendi.

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Kesenin ağzını açtılar! 2 şezlongun fiyatını duyan inanamadı: Camdaki Kız ve Gönüldağı yıldızları tatilde

Yakın dostlar gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. 

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