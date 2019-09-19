Kerimcan Durmaz'ın uçak videosu oturduğu siteden kovdurttu Amerika'ya taşınıyor

Geçtiğimiz aylarda skandal bir video ile magazin gündemine bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde mastürbasyon yaparken çektiği videonun bedelini ağır ödüyor. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni, önceki gün Amerika'ya yerleşeceğini açıklamıştı. Durmaz'ın Amerika sevdasının nedeni ortaya çıktı.