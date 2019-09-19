Kerimcan Durmaz'ı uçak videosu oturduğu siteden kovdurttu Amerika'ya taşınıyor
Kerimcan Durmaz, uçaktaki mastürbasyon videosunu yayınlamasının ardından oturduğu siteden kovuldu.
Geçtiğimiz aylarda skandal bir video ile magazin gündemine bomba gibi düşen Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde mastürbasyon yaparken çektiği videonun bedelini ağır ödüyor. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni, önceki gün Amerika'ya yerleşeceğini açıklamıştı. Durmaz'ın Amerika sevdasının nedeni ortaya çıktı.
Uzun süre sessizliğini koruyan Kerimcan Durmaz'ın Beykoz Acarkent'te oturduğu villasından kovulduğu ve ardından Amerika'ya yerleşme kararı aldığı iddia edildi.
Aylık kazancı 500 bin TL'yi bulan ünlü fenomen, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Posta'nın haberine göre havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi.
Uçaktaki skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan'a "Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor" mesajını gönderdi.