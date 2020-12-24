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Kerimcan Durmaz için mahkeme kararını verdi! 'Geberin hepiniz' diye bağırmıştı

Kerimcan Durmaz, yaşlıları aşağıladığı videosuyla mahkemelik olmuştu. Mahkemeden karar çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ABD'ye yerleşen Kerimcan Durmaz, Türkiye'ye geldi. Durmaz koronavirüs paylaşımıyla tepki çekmiş ve hakkında şikayetçi olunmuştu. Yasağa rağmen sokakta yürüyen 65 yaş üstü vatandaşlara tepki gösterdiği video nedeniyle hakkında dava açılmıştı.

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Durmaz videoda yaşlı vatandaşlara "Geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırdığı görüntülerle tepkilerin odağında yer almıştı.

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Bu paylaşım sebebiyle mahkemeye giden Kerimcan davasıyla ilgili son durumu anlattı.

İşte Kerimcan'ın tepki çeken o videosu

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Uçankuş muhabirine konuşan Kerimcan Durmaz "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.

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