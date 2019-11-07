Kerimcan Durmaz 'delirtmeyin lan beni' diyerek isyan etti: S.çarken de video atacağım
Skandal uçak videosunun ardından bir süredir Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, eski paylaşımlarına geri döneceğini ilginç sözlerle duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda bir uçak yolculuğu esnasında tuvalette skandal görüntüsünü yanlışlıkla Instagram hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, aylar süren sessizliğini bozdu. Olay olan paylaşımı nedeniyle yüz binlerce takipçi kaybeden Durmaz, eski haline geri döndüğünü açıkladı.
Eskisi kadar sık kullanmadığı Instagram hesabından kahvaltı yaparken açıklama yapan Durmaz, "Evet eski Kerimcan geri döndü artık tuvalette s.çarken bile video atmaya karar verdim. Ay yeter ya, yeter! Atma atma nereye kadar hayatım, nereye kadar?" ifadelerine yer verdi.
Rahatsız olan engellesin: Kahvaltının ardından dışarıda da paylaşımlarına devam eden Durmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Ben artık çok rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Eğer bundan rahatsız olacak varsa şuan beni bloklasın (engellesin)."
Aptalca yorumlarınızı görmek istemiyorum: "Takipten çıkarsın demiyorum, bloklasın ki keşfette falan karşınıza çıkmak istemiyorum, sizi görmek istemiyorum. Aptalca mesajlarınız ve yorumlarını görmek istemiyorum."