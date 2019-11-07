Kerimcan Durmaz 'delirtmeyin lan beni' diyerek isyan etti: S.çarken de video atacağım

Rahatsız olan engellesin: Kahvaltının ardından dışarıda da paylaşımlarına devam eden Durmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ben artık çok rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Eğer bundan rahatsız olacak varsa şuan beni bloklasın (engellesin)."