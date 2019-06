Kereviz suyunun mucizesine bakın

Her besinin kendine has faydaları vardır. Kereviz suyunu böyle popüler yapan şey ise, kerevizin besin değerleri ve vücuda sağladığı faydalardır. Kerevizde önemli miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum, folat ve folik asit mineralleri bulunur. Bunların yanında önemli kabul edilen, pek çok bilimsel çalışmaya konu olan flavonları içerdiğinden antioksidan özelliği oldukça yüksek olan sebzelerden biridir.