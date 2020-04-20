Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu Aslı Enver'le aşk yaşadığı iddia edilmişti
Murat Boz ile yaşadığı aşkla bir dönem adından oldukça söz ettiren Alı Enver'in adı şimdilerde Kerem Tunçeri ile anılıyor. Fakat Kerem Tunçeri'nin geçmişi oldukça renkli. Birçok kadına atığı mesajlar ifşa edildi.
Murat Boz ile bir barışık bir küs 4 yıl boyunca ilişki sürdüren Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda Boz defterini tamamen kapatmış hatta barıştıklarına dair haberler çıkınca bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Enver'in şimdilerde ise eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
İddialara göre, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri, bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Hatta ikilinin aşkları koronavirüs salgını nedeniyle telefona taşındı.
Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor. Enver'in adı geçtiğimiz haftalarda da oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. İki kez yemeğe çıktıkları fakat ikilinin birbirlerine uygun olmadıklarını düşündükleri için ilişkilerinin başlamadan bittiği söylenmişti.
Şimdi ise iddialara göre, Aslı Enver, bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar’la anılan 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılıyor.