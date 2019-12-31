Kerem Bürsin'in yılbaşı ritüeli herkesi şaşırttı Serenay Sarıkaya ile barıştı denmişti

Bürsin'e eşlik eden isim ise 'öpüşme krizi' yaşadığı rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya oldu. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna cevabı ise duyanları bir hayli şaşırttı.