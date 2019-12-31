Kerem Bürsin'in yılbaşı ritüeli herkesi şaşırttı Serenay Sarıkaya ile barıştı denmişti
Kerem Bürsin, 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' YouTube programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin'in yılbaşı ritüeli ise herkesi şaşırttı.
Son olarak dijital platformda yayımlanan Yaşamayanlar dizisinde Elçin Sangu ile başrol oynayan Kerem Bürsin, 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin, yılbaşı planıyla da şaşırttı.
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Bürsin'e eşlik eden isim ise 'öpüşme krizi' yaşadığı rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya oldu. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna cevabı ise duyanları bir hayli şaşırttı.
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Bürsin, yılbaşı ritüeli için şunları söyledi:
"Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum."
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"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."
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