Kerem Bürsin'e ödül töreninde söylenen sözler çileden çıkardı Twitter'da tepki yağdı
Kerem Bürsin'in, dün akşam katıldığı ödül programında Bay J'nin hakkında söyledikleri çıldırttı. Twitter'da yarım milyondan fazla tweet atıldı.
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Kerem Bürsin, dün akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Yılın Yıldızları' adlı ödül törenine katıldı. Gecede birbirinden ünlü isimler yer aldı. Bürsin de "2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Yılın Yıldızlar ödül töreninin sunucusu Bay J ise programın başından beri yaptığı espiriler ve ünlülere karşı sözler nedeniyle tepki çekiyordu. Kerem Bürsin'e söyledikleri de son damla oldu. Bürsin, ödülünü alıp sahneden inerken, sunucu Bay J, şunları söyledi:
"Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti"
Kerem Bürsin bu sözlerin ardından salonu terk etti. Açıklamalara sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı.