Kerem Bürsin: Türkiye'ye dönmeseydim oyuncu yerine dövüş antrenörü olurdum

"Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak"

Gelecekle ilgili hayallerinden de bahseden Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.