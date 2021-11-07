Kerem Bürsin: Türkiye'ye dönmeseydim oyuncu yerine dövüş antrenörü olurdum
Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, basketbol sevgisini ve dövüş sporlarına olan merakını anlattı. Bürsin, "Amerika'dan Türkiye'ye dönmeseydim dövüş antrenörü olabilirdim" dedi
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, samimi açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes Stüdyo'ya konuk olan Bürsin, "Amerika'dan Türkiye'ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?" şeklindeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
"Örneğin UFC antrenörü olabilirdim"
34 yaşındaki ünlü oyuncu, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum." dedi.
Kerem Bürsin, ayrıca, "Hayatımın bir bölümü yurt dışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip." şeklinde konuştu.
"Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak"
Gelecekle ilgili hayallerinden de bahseden Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.