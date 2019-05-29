Kerem Bürsin ile ayrılığı şaşırtmıştı! Serenay Sarıkaya'dan samimi açıklamalar
Son zamanlarda Kerem Bürsin'den ayrılığı ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya, InStyle dergisine açıklamalarda bulundu.
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İkilinin sürpriz ayrılığının ardından ise Sarıkaya'nın ismi sıklıkla aşk dedikodularına karışmıştı. Bunlar en dikkat çekeni ise eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çıkan aşk dedikodusuydu.
Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde InStyle dergisine kapak oldu ve açıklamalarda bulundu. Serenay Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her şeyin hızından o kadar çok korktum, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkartmak istedim ki, öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum”
ABD’ye gideceğini söyleyen Sarıkaya sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim."
Alice Müzikali'nde sergilediği performans ile beğenileri toplayan Sarıkaya, "Müzikalde 2.5 haftalık bir aramız olacak. O süre zarfında gidip, tatilin tadını çıkarmak istiyorum” dedi.