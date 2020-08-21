Kerem Bürsin Hande Erçel itirafıyla olay oldu: 'Ben şok oldum'
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin, Hande Erçel hakkında yaptığı itiraflarla gündem oldu.
FOX TV'nin Sen Çal Kapımı dizisinin iki başrol oyuncusu bu kez itiraflarla gündemde. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ayrılığına adı karışan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube'da yayımladığı programına katıldı ve itiraflarıyla olay oldu. Hande Erçel ile FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide beraber oynayan Bürsin, rol arkadaşı hakkında söyledikleriyle bir hayli şaşırttı.
Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın rol arkadaşı Hande Erçel hakkında "Hande müthiş bir insan" demesi üzerine Bürsin, şunları söyledi:
"Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.''
''Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum."
Oyunculuktan önce spor salonlarında kirli havlu ve tuvalet yıkadığından bahseden oyuncu, bir dönem spor hocalığı yaptığını ve gece kulübünde koruma olarak çalıştığını da söyledi.