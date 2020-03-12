Kerem Bürsin Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'ya resti çekti
Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta gittiği mekandan çıkarken görüntülenen Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya resti çekti.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının patlamasıyla Kerem Bürsin, eski sevgili olarak magazin basınının ilgisini çeken ünlü isim oldu. Geçen hafta sonu Sarıkaya ve Yılmaz'ın gittiği restorandan çıkarken görüntülenen Bürsin, muhabirlerle kısa bir sohbet etti.
Yaz aylarında Hande Erçel ile beraber rol alacağı dizi soruldu öncelikle başarılı oyuncuya, Bürsin bu soru üzerine Erçel'i öven şu sözleri söyledi: "Daha yeni tanıştık. Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu."
3,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmanın ardından eski sevgilisinin Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk gündemdeyken muhabirler, ''Serenay Sarıkaya i karşılaşırsanız selam verir misiniz?'' sorusunu sordu.
Bürsin ise "Neden selam vermeyeyim? Diyeceklerim bu kadar. Sakıza dönmesin bu olay" cevabını verdi.