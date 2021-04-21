Kepçeyi vurunca ortaya çıktı! Muğla'da su kanalı kazısında işçiler antik mezar buldu
MUĞLA'da sulama kanalı kazısında işçiler, antik mezar buldu.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti.
İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.
İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü’nü aradı. Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi.
Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı.