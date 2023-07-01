Kenya'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü! 51 ölü kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
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Kenya'nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan kazada 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.
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Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.
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Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. (AA)
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