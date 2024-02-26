KENT İTTİFAKI diye yazılır KANDİL İTTİFAKI diye okunur



CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimlerde Türkiye genelinde bir ittifak sağlanamadı. Bazı illerde; Mersin, Şanlıurfa,Mersin ve Adana’da belediye meclis üyelikleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

İstanbul için özel bir model geliştirildi. “Kent İttifakı”. “Kent İttifakı”nın talimatı PKK’dan Mustafa Karasu’dan geldi. O nedenle “Kent İttifakı” diye yazıp “Kandil İttifakı” diye okumak yanlış olmaz.



DEM Parti CHP ile Esenyurt’ta anlaşmaya varıldığını, başka il ve ilçeler için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti, İstanbul’da belediye meclis üyeliklerinde anlaşmaya vardı. DEM Parti’ye belediye meclisinde grup kurduracak sayıda ihtiyaç olan 20 üye üst sıralarda listeye konulacak.



CHP’nin Esenyurt’ta belediye başkan adaylığını Gürsel Tekin istiyormuş. Bu konuda Özgül Özel’i pek çok defa telefonla aramış. Gürsel Bey’in telefonlarına parti genel merkezinden dönüş olmamış. Gürsel Tekin CHP içinde emek vermiş hatta gençliğini harcamış bir isimdir. İyi bir teşkilatçıdır. Uzun yıllar CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmış bir isim. Ona rağmen partideki genel başkan değişikliğinden oda nasibini alanlardan.



Ekrem İmamoğlu ile yapılan anlaşmaya göre, DEM Parti İstanbul’da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmadı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda aday çıkarmadı. Bu ilçelerde DEM Parti’nin aday çıkardığı 17 ilçeden daha fazla oy oranına sahip olduğu yerler var. Ekrem İmamoğlu ile yapılan anlaşmaya göre DEM Parti buralarda aday çıkarmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için DEM Parti’de Meral Danış Beştaş ismini seçim kuruluna bildirdi. Başak Demirtaş’ın adaylığı konuşulduğunda aktif bir sinerji oluşmuştu. İstanbul’daki oy oranı yüzde 8’e ulaşmıştı. Aşağı yukarı seçimlerdeki oy oranı bu seviyedeydi. Başak Demirtaş kandilden gelen talimat üzere adaylıktan çekilmeseydi oylarda bir miktar daha artış olurdu. CHP tabanından oy alma potansiyeli vardı. Demirtaş’ın. Ankara için düşünülen Meral Danış Beştaş İstanbul için aday gösterildi.

31 Mart seçimleri, 1 Nisan şakasına gebe. Seçim sonrası bazı siyasi partilerde değişim olacağı bugünden belli.

31 Mart’ta CHP yenilgi ile çıkarsa olağanüstü kurultayla karşı karşıya kalır Özgür Özel.

Özel, tam bir genel başkan olamadı. Gölge başkanlık yapmaktan, söyleneni yerine getirmekten, talimat almaktan öteye geçemedi. Bu durumu kendi elleriyle yaptı.

DEVA ve Gelecek Partilerinin akıbeti ne olacak? AK Partiden oy devşirmek için kurulan bu partiler ve genel başkanları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ne yapacak?

Uzuncadır siyasette yol alamamalarından dolayı siyaset sahnesine veda mı edecekler?

Millî Görüş mirasının dibini sıyırarak siyaset yapmaya çalışan Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin durumu ne olacak? Fatih Erbakan mı yoksa Temel Karamollaoğlu mu gidecek?

Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alan İYİ Parti ne yapacak? Meral Akşener merkez sağ olmak üzere çıktığı siyaset yolculuğunda alması gereken yolu alamadı. Son dönemlerde de parti içi iktidarı koruyamadı. İYİ Parti genel başkanı güçlü Balkan kadını Akşener seçimlerden güçlenerek çıkarsa partisini bir yerlere taşır. Ama seçimin kaybedeni olursa İYİ Parti’yi Mehmet Satuk Buğra Kavuncuya bırakıp siyasete veda eder mi?

Muharrem İnce için de geçerli olacaktır veda seremonisi.