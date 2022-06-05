Kendisiyle evlenmeye karar verdi! Tek kişilik düğünü için servet harcadı.
İlginç bir karar alarak kendisiyle evlenmek isteyen Hintli blogger Kshama Bindu gündeme bomba gibi düştü. Tek kişilik düğünü için hem davetiye bastırdı hem de 2 haftalık balayı planı yaptı. açıklama yapan genç isim, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım" dedi.
24 yaşındaki blogger Kshama Bindu Hindistan'ın Gujarat kentinden bir sosyoloji öğrencisi. Sosyal medya fenomeni olan Bindu ilginç bir karar vererek duyanları şok etti.
Kendisiyle evleneceğini açıklayan Kshama Bindu, düğün hazırlıklarına başladığını söyledi.
''Çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım"
tek kişilik düğünü için hem davetiye bastırdı hem de 2 haftalık balayı planı yaptı. Kararıyla ilgili konuşan genç isim, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım" dedi.
Kshama Bindu, ülkenin ilk 'sologamy'si olduğu düşünülen etkinlikte kendi kendisiyle evlenmeye hazırlanıyor. Bindu, 11 Haziran'da Vadodara'daki bir tapınakta geleneksel bir Hindu töreniyle kendisini 'kendini sevme'ye adayacak.
Kararıyla ülkesinin gündemine oturan genç kadın, evliliğin "derin bir kendini kabul etme eylemi" olacağını ve güneydeki Goa eyaleti çevresinde iki haftalık bir balayına çıkmadan önce kendini daha dolu bir yaşama adayacağını söylüyor.