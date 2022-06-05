Kendisiyle evlenmeye karar verdi! Tek kişilik düğünü için servet harcadı.

''Çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım"

tek kişilik düğünü için hem davetiye bastırdı hem de 2 haftalık balayı planı yaptı. Kararıyla ilgili konuşan genç isim, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım" dedi.