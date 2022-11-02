Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı'yla evlenen Meltem Miraloğu green card aldı! Hamileyken darp edilmişti...
Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenmişti. 35 yaşındaki Miraloğlu'nun bu kararı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Meltem Miraloğlu, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu kalıcı Green Card almaya hak kazandı.
Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen ve ABD'ye taşınan Miraloğlu'nun, 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle yıldızı parlamıştı. Evlilik kararıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı.
Evlendiği dönemlerde, canlandırdığı karakterin hayatının benzerini yaşaması sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Meltem Miraloğlu, evliliğine tepki verenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımınla cevap vermişti. Duvara yazılı olan “Bizi silemeyen herkes karalar” yazısını paylaşmıştı.