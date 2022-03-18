Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim
Cem Yılmaz, kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut’la birlikte ilk kez Etiler'de objektiflere yakalandı.
2012–2013 yılları arasında ilk ve son evliliğini oğlu Ali Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile gerçekleştiren 48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve yalnız görüntülenen Yılmaz yeni aşkı Rüya Demirbulut’la ilk kez görüntülendi.
Daha önce, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal, Ebru Şallı, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle birlikteli yaşayan komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz kalbini yeni bir aşka açtı.
tv100’ün Magazin Hattı programının haberine göre; Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri filminde rol verdiği ve kendisinden 21 yaş küçük olan yeni sevgilisi Rüya Demirbulut’la Etiler'de objektiflere takıldı.
Cem Yılmaz “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu duyunca gerildi.