Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

2012–2013 yılları arasında ilk ve son evliliğini oğlu Ali Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile gerçekleştiren 48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve yalnız görüntülenen Yılmaz yeni aşkı Rüya Demirbulut’la ilk kez görüntülendi.