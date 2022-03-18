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Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

Cem Yılmaz, kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut’la birlikte ilk kez Etiler'de objektiflere yakalandı.

Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

2012–2013 yılları arasında ilk ve son evliliğini oğlu Ali Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile gerçekleştiren 48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve yalnız görüntülenen Yılmaz yeni aşkı Rüya Demirbulut’la ilk kez görüntülendi. 

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Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

Daha önce, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal, Ebru Şallı, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle birlikteli yaşayan komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz kalbini yeni bir aşka açtı. 

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Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

tv100’ün Magazin Hattı programının haberine göre; Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri filminde rol verdiği ve kendisinden 21 yaş küçük olan yeni sevgilisi Rüya Demirbulut’la Etiler'de objektiflere takıldı. 

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Kendisinden 21 yaş küçük aşkını Erşan Kuneri'de oynattı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut kim

Cem Yılmaz “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu duyunca gerildi.

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