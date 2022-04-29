Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, içki içmeyi haram olmaktan çıkardı! Oruçta su içmeyi serbest bırakmıştı
Kendisine "Mesih" diyen eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Ramazan ayının başlangıcında 'su içmek orucu bozmayacak' demişti. Şimdi de alkollü içecekler içmeyi haram olmaktan çıkardığını duyurdu.
Eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı kendini 'Mesih' ilan etmişti. Düzce'de bir köyde kendine dergah kuran Mezarcı, zaman zaman dinin emirlerini kendi kendine iptal edip sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Hasan Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında alkollü içecekleri yasak statüsünden çıkardığını söyledi. Hasan Mezarcı son paylaşımında şunları yazdı:
İçin ama ölçüyü kaçırmayın!
"Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!"
Su içmek orucu bozmayacak
Ramazan ayının başlangıcında Twitter'dan paylaşım yapan Hasan Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.