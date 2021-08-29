'Kendimi halay çeker pozisyonda buldum' deyip konuştu! Exxen Leyla ile Mecnun'dan sevindiren müjde

‘Leyla ile Mecnun’un ilk bölümünden bugüne 10 sene geçti ama hiç unutulmadı. Sence sırrı neydi?

Tek bir sebebi yoktu. Her zaman ekip gücüne inanan biri oldum, burada da o vardı. Kendiliğinden bir dil oluştu. Bu da işin mizah duygusunu çok güçlendirdi. Herkes birbirini çok iyi tanıyordu, sohbet eder gibi dizi çektik. Ve büyük avantajını gördük.