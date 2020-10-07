Kendi ifşa etti! Belçikalı manken Anthonia Rochus, sevgilisinden 20 kez şiddet görmüş
BELÇİKALI model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak, 18 ay önce başlayan ilişkisinin nasıl kabusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı. Genç manken 18 ayda 20 kez şiddet gördüğünü söyledi.
Belçikalı ünlü model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.
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Belçika'nın Lier kentinde yaşayan ve model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin "Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.
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Rochus, eski erkek arkadaşıyla yaklaşık iki yıl önce tatilde tanıştığını, 'ilk görüşte aşık' olduğunu ve 'hemen birlikte yaşamaya başladıklarını' söyledi.
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Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.
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