Kendall Jenner ilk deneyimini anlattı 'Herkes göğüslerimi gördü' diye itiraf etti
Kendall Jenner, katıldığı bir programda ilk podyum deneyimini anlattı, başına gelen talihsiz olayda göğüslerini herkesin gördüğünü itiraf etti.
Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner, Tracee Ellis Ross'un sunduğu The Late Late Show adlı programa konuk olarak katıldı.
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Kendall Jenner, katıldığı programda ilk podyum deneyimini anlatırken bir de itirafta bulundu. Ünlü model, "İlk podyum deneyimimde herkes göğüslerimi gördü" dedi.
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Jenner, Naomi Campbell'ın kendisine "Eğer bir modelseniz, size ne verirlerse onu giyeceksiniz" dediğini söyledi.
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24 yaşındaki model, 2014 yılında podyuma ilk kez adım attığı defilede göğüslerini gözler önüne seren transparan bir kıyafet tanıtmıştı.
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