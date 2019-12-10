Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey kaza geçirdi ameliyata alınacak

Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.