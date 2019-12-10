Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey kaza geçirdi ameliyata alınacak
Bir hafta önce bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düştü.
Şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile nişanlandı. İki aile arasında düzenlenen nişanda, Kenan Koçak'ın nişan evine mehter takımı ile gelmesi çok konuşuldu.
111
Merve Özbey, nişan esnasında Türk gelenek ve göreneklerine uymak için damadın kahvesine tuz eklemeyi de unutmadı.
211
Sosyal medya hesabından nişanla alakalı her detayı paylaşan ve düğün tarihi yakın olan şarkıcı, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
311
Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.
411