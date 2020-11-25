Kenan Işık'ın 'gözleriyle iletişim kuruyor' iddiasına eşi Beril Işık'tan yanıt
Fenalaraşarak dengesini kaybedip düştüğü 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sevilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldiği iddia edilmişti. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan açıklama var.
Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini tebessüm ettirecek sözleri bugün Sabah'ta Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı.
''Gözleri ile konuşuyor fakat tepki veremiyor henüz'': Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"
''Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu'': Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
"Ha gayret Kenan Usta'': Yüksel Aytuğ yazısını şu cümleyle bitirdi: "Ha gayret Kenan Usta, milyonluk soruyu açtırdın, sıra doğru yanıtı vermeye geldi..."