Kenan İmirzalıoğlu resmen açıkladı! Murat Yıldırım gitti Kim Milyoner Olmak İster başlıyor
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu artık Kenan İmirzalıoğlu, resmen açıkladı. Murat Yıldırım oyunculuğa döndü.
Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna Murat Yıldırım oturmuştu. Yıldırım'ında oyunculuğa geri dönmek istemesi üzerine boşalan koltuğa Kenan İmirzalıoğlu'nun geçeceği dedikodular arasındaydı ki ünlü oyuncu bu söylentilere son noktayı koydu.
Akşam üzeri geldiği AVM'de alışveriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan, Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunacağını şu sözlerle açıkladı: 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz.”
Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olma İster yarışmasından bölüm başı 150 bin TL alırken Kenan İmirzalıoğlu'nun ise 250 bin TL alacağı söylentileri ise duyanların dudağını uçuklattı.
Peki, Milyoner'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.