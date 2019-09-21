Kenan İmirzalıoğlu resmen açıkladı! Murat Yıldırım gitti Kim Milyoner Olmak İster başlıyor

Akşam üzeri geldiği AVM'de alışveriş yapan Kenan İmirzalıoğlu, fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan, Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunacağını şu sözlerle açıkladı: 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz.”