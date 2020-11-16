Kenan İmirzalıoğlu korona sürecini değerlendirdi: Donamımız diğer ülkelere göre daha iyi
Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadeleyle ilgili olarak konuşurken kendisine sorulan sorulara da yanıt verdi.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sabah'tan Tuba Kalçık'a gündeme ve projelerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İmirzalıoğlu, Kalçık'ın "Karantina sürecini nasıl geçirdiniz? Ülkemiz sizce bu süreçte nasıl bir sınav verdi?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.
İmırzalıoğlu, soruya yönelik "Karantina döneminde programımıza ara vermedik. Stresli de olsa insanların ekranda yeni içerikler izleyebilmesi için önlemlerimizi artırarak çekimlerimize ve yayınlarımıza devam ettik. Öncelikle pandemi döneminde kendi canlarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Konuşmasına devam eden ünlü sunucu, "Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin en büyük sebebi, şüphesiz zamanında sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve bu alandaki donanımımızın diğer ülkelere nazaran daha iyi olması. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan çekilecek ve hepimiz rahat bir nefes alacağız." dedi.
Sonrasında soru -cevap şeklinde giden konuşma şu şeklinde olurken İmirzalıoğlu, Türk Telekom'un reklam yüzü oldunuz. Denemediğiniz ürünlerin reklamlarında oynamama gibi bir tercihiniz var mı? Sorusuna da yanıt verdi.