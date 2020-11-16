Kenan İmirzalıoğlu korona sürecini değerlendirdi: Donamımız diğer ülkelere göre daha iyi

Konuşmasına devam eden ünlü sunucu, "Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin en büyük sebebi, şüphesiz zamanında sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve bu alandaki donanımımızın diğer ülkelere nazaran daha iyi olması. İnşallah bu bela ülkemizden ve dünyadan çekilecek ve hepimiz rahat bir nefes alacağız." dedi.