Kenan İmirzalıoğlu kadınları kızdırdı! Milyoner'deki tavırları tepki topladı
Ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekrana geliyor. Son bölümde yarışan Aile Hukuku Uzmanı Buket Ebru Söylemez'in açıklamarı ise yeni bir tartışmanın fitili ateşledi.
ATV'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile her hafta ekrana geliyor. Birbirinden farklı ve renki yarışmacıların konuk olduğu son bölüme ise Aile Hukuku Uzmanı olan Buket Ebru Söylemez'in açıklamaları damga vurdu.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve yedi yıl avukatlık yaptıktan sonra farkındalık koçluğu, kuantum terapistliği ve uluslararası nefes terapistliği eğitimleri alan Söylemez, ''Ulusal ve uluslararası projeler geliştirdim. Bunlardan biri de koşulsuz sevgi davası, kendi ebeveynlerime açacağım. Parayı bulunca açacağım'' dediği sözleriyle sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi.
Yarışmacının sözlerine en büyük tepki ise sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu'ndan geldi. Kenan İmirzalıoğlu 'Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız' sözleriyle konuyu kapatmaya çalışsa da sosyal medyada yepyeni bir polemik türedi; mansplaining...
Peki nedir bu mansplaining, neye denir önce kelime anlamını bir öğrenelim. Mansplaining demek "Erkeklerin kadınlarla girilen tartışmalarda ya da sohbetlerde her zaman baskın olması, karşısındaki insandan daha çok ve doğru bildiğini ima etmesi anlamına geliyor.