Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış işte Lalin bebek...
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebekleri Lalin ile beraber Tarabya'da görüntülendi. Kobal, kızıyla fotoğrafını Instagram'da da paylaştı.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, 2016 yılında evlendiler. Ünlü çift, geçtiğimiz sene ekim ayında ise evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
Lalin'in doğumunun ardından Sinem Kobal pek kameraların objektifine takılmasa da Kenan İmirzalıoğlu, basın mensuplarıyla konuşmalarında hep kızının annesine benzediğini dile getirdi.
Babasının "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" dediği Lalin, merak ediliyordu.
Gözde çift, dün kızlarını alıp Tarabya'da arkadaşlarının demirli teknesinde güzel havanın keyfini çıkardı.