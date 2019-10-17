Kenan Doğulu'nun konserine Beren Saat yerine aşk yaşadığı söylenen Aslı İşler geldi
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Kenan Doğulu'yu Beren Saat izlemeye gelmezken aşk iddialarına adı karışan Aslı İşler en önden izledi.
Beren Saat ve Kenen Doğulu tam barıştı derken Doğulu'nun Harbiye konserindeki detaylar dikkatlerden kaçmadı. 5 bin kişinin akın ettiği konsere hiçbir konserini kaçırmayan Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ve uzun zamandır konserlerinde göremediğimiz Beren Saat gelmezken adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı İşler Doğulu'yu en önden izledi.
Beren Saat'in adının Fransız DJ Maga ile anılmasının nedeninin ardındaki gerçek, Maga'nın Saat'in yakın arkadaşlarından biriyle flört etmesi olarak ortaya çıkıp Kenan Doğulu ile yeniden beraber yaşamaya başladığı söylenirken Aslı İşler, Doğulu konserini en öncen büyük bir ilgi ile izleyince kafalar yeniden karıştı.
Takvim'in haberine göre, Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı söylentilerinin dilden dile dolandığı Aslı İşler, Doğulu'nun konserini ön sıralardan izledi ve siyah şapkasıyla kamufle olmaya çalışan genç kadın, konser boyunca telefonu elinden hiç bırakmayarak video ve fotoğraf çekti.
İzleyenlerine keyifli zamanlar yaşatan Doğulu, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizi de unutmadı. "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyerek şehitlerimizi andı. Bu sözleriyle alkış alan Doğulu, dev Türk bayrağı önünde 10. Yıl Marşı'nı binlerce hayranıyla söyledi.