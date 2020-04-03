Kenan Doğulu'dan bomba Beren Saat itirafı 16 kez evlilik teklifi etmiş
Evliliklerindeki krizi aşan Kenan Doğulu'dan bomba bir Beren Saat itirafı geldi. Şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Kenan Doğulu, tam 16 kez Beren Saat'e evlilik teklifi etmiş.
Geçtiğimiz yılın başlarında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliklerinde büyük bir kriz çıkmış ve ikili, boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Hatta evliliklerine ihanet karıştığı iddia edilmiş ve ünlü çift, zor günler yaşamıştı.
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Şimdilerde ise Beren Saat ve Kenan Doğulu yeniden el ele pozlar vererek aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar. Doğulu, Beren Saat ile çok mutlu olduklarını ifade etti ve herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.
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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e 16 kez evlilik teklifinde bulunduğunu, 6 kez de yüzük aldığını açıkladı.
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Doğulu, "Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz" ifadelerinde bulundu.
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