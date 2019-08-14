Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e mesaj var! Aslı İşler ve HIV virüsü iddiaları ortalığı karıştırmıştı!
Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz günlerde Ayvalık'ta sahne alan Doğulu'dan Beren Saat'e bir mesaj geldi.
Uzun bir süredir ayrılacakları konuşulan haklarında ağızları açık bırakacak iddiaların ortaya atıldığı Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti hakkındaki iddialar hızla yayılırken Ayvalık'ta sahne alan Doğulu'dan eşi Beren Saat için bir mesaj geldi.
Geçtiğimiz günlerde Ayvalık'ta sahne alan Kenan Doğulu'yu izlemeye Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen geldi. Konseri en ön sıradan izleyen Beren Saat'in annesi ve anneannesi için Doğulu, Beren için yazdığı 'Yosun' şarkısında kalp işareti yaparak mesaj gönderdi.
Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Saat'in annesi ve anneannesi olmasına rağmen Beren'in yanlarında yer almaması ise yine dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta ortaya atılan Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e HIV virüsü bulaştırdığı iddiasının hemen arkasından çıkan Saat'in Aslı İşler ile aldatıldığı iddiaları için ünlü çiftten bir açıklama gelmezken Doğulu'nun Saat için yaptığı kalp işareti kafaları karıştırdı.