Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e mesaj var! Aslı İşler ve HIV virüsü iddiaları ortalığı karıştırmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Ayvalık'ta sahne alan Kenan Doğulu'yu izlemeye Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen geldi. Konseri en ön sıradan izleyen Beren Saat'in annesi ve anneannesi için Doğulu, Beren için yazdığı 'Yosun' şarkısında kalp işareti yaparak mesaj gönderdi.