Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında skandal iddia! HIV virüsü bulaştırmış
Uzun zamandır sıklıkla boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programında ortaya atılan iddia herkesi şoke etti. Kenan Doğulu'nun HIV hastası olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Uzun bir zamandır boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' adlı programda öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanların ağızları açık kaldı. Beyaz Magazin programında sunucu Canan Danyıldız'ın ortaya attığı iddia, ortalığı karıştırdı.
2014 Yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun son bir yıldır boşanacakları söylentileri magazin gündeminden düşmezken ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etti.
Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında sunucu Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi.
Ortaya atılan bu skandal iddianın en çarpıcı yanı ise Beren Saat'in geçmişe dönük taramalarda HIV virüsünü Kenan Doğulu'dan kaptığının saptanması oldu.
Beyaz Magazin sunucusu Canan Danyıldız, skandal iddiayı böyle açıkladı