Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında skandal iddia! HIV virüsü bulaştırmış

Uzun bir zamandır boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' adlı programda öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanların ağızları açık kaldı. Beyaz Magazin programında sunucu Canan Danyıldız'ın ortaya attığı iddia, ortalığı karıştırdı.