Kenan Doğulu son iki konserinden adeta servet kazandı

90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında dünya evine girmişti. İlişkilerinde çalkantılı bir süreç yaşayan çift aralarındaki buzları eritmişti. Geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımla kutlayan Kenan Doğulu'nun kazancı da merak konusu oldu. Doğulu son iki konserinden adeta servet kazandı..