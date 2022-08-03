Kenan Doğulu son iki konserinden adeta servet kazandı
Dillere pelesenk olan şarkılarla adından söz ettiren sevilen sanatçı Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımla kutlamış, eşi Beren Saat'e adeta aşkını haykırmıştı. Özel hayatı kadar kariyeri de merak konusu olan Doğulu'nun son iki konserden kazandığı para dudak uçuklattı...
90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında dünya evine girmişti. İlişkilerinde çalkantılı bir süreç yaşayan çift aralarındaki buzları eritmişti. Geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımla kutlayan Kenan Doğulu'nun kazancı da merak konusu oldu. Doğulu son iki konserinden adeta servet kazandı..
Son olarak eşi Beren Saat ile evlilik dönemini kutlayarak duygusal bir mesaj yayınlanan Kenan Doğulu’nun kazancı adeta servet değerinde.
Evliliklerindeki sorunları aşarak boşanmanın eşiğinden dönen ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde etrafa mutluluk saçıyor.
Çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti.