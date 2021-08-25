Kenan Doğulu korona pozitif iken sahneye çıktığı iddiasına yanıt verdi
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında sunucu Seren Serengil'in kendisiyle ilgil iortaya attığı 'korona iken konser verdiği' yönündeki iddiaya yanıt verdi. Bugünkü programda ise Seren Serengil ve Bircan Bali bu açıklamayla tatmin olmadıklarını vurguladılar.
Şarkıcı Kenan Doğulu, Seren Serengil'in Beyaz Tv'deki programının yeni sezonunun ilk günkü yayınında "Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konser verdi" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Dün yeni sezona start veren Söylemezsem Olmaz programında, şarkıcı Kenan Doğulu’nun koronavirüse yakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığı iddia edilmişti.
Programın ilk gününde magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını, eşi Beren Saat'in ise negatif olduğunu ve Doğulu'nun Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.
Kenan Doğulu iddialara yanıt verdi. Magazin yorumcusu Seren Serengil’in ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı.